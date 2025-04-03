¤¹¤È¤×¤ê¡¦¥¸¥§¥ë¸¶ºî¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö±ó°æ¤µ¤ó¡×¸ø³«Æü¤¬£·¡¦£±£¸¤Ë·èÄê¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²¡¦£µ¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥¸¥§¥ë¤¬¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥áÆ°²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ö±ó°æ¤µ¤ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö±ó°æ¤µ¤ó¤ÏÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¡ª¡Ø¥Ð¥«¤È¥¹¥Þ¥Û¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¡Ù¡×¤¬£··î£±£¸Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë±ó°æ¤µ¤ó¤¬Æ°¤¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª²¶¤âÆ°¤¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö¤â¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ö¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤¬¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤ò¥¸¥§¥ë¤¬Ã´Åö¡££Ð£Ò¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬±ó°æ¤µ¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡ª¤µ¤¢¤³¤Î²Æ°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤£Ô¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤³¤ä¤Þ¤¿¤¯¤ä¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±ó¤¤¡ª£æ£å£á£ô¡¥¡¡¥¸¥§¥ë¡õ±ó°æ¤µ¤ó¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ä¤Þ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã±ó¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡×¤ÈºîÉÊÌ¾¤Ë¤«¤±¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£