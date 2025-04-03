À¾Àî¤Î¤ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ò¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀ¾Àî¤Î¤ê¤ª¡¦¾åÊý¤è¤·¤ª¡×¤ÎÀ¾Àî¤Î¤ê¤ª¡Ê73¡Ë¤¬3Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Î¤ê¤ª¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¿Í¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥º¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥«¥¸¥Î¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÆüËÜ¤Ë»²Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÈÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿ô¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¹¥¤¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤ä¤È¡×¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÌ±À¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤È¤¤¤¦¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÎ¤ä¤Ã¤¿¤éÃúÈ¾¤È¤«¥È¥é¥ó¥×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£