ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö£±£²¡¥£µ¡ó¶áÊÕ¤ËµÞ¾å¾º

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.45¡¡12.45¡¡14.23¡¡9.87
1MO¡¡12.14¡¡9.36¡¡12.60¡¡7.77
3MO¡¡11.19¡¡8.54¡¡11.54¡¡7.78
6MO¡¡10.73¡¡8.20¡¡11.08¡¡7.77
9MO¡¡10.39¡¡7.92¡¡10.77¡¡7.77
1YR¡¡10.20¡¡7.84¡¡10.63¡¡7.83
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.79¡¡11.38¡¡11.62
1MO¡¡12.21¡¡9.48¡¡8.73
3MO¡¡11.48¡¡9.52¡¡8.08
6MO¡¡11.21¡¡9.62¡¡7.92
9MO¡¡10.96¡¡9.66¡¡7.77
1YR¡¡10.88¡¡9.72¡¡7.73
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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3MO¡¡11.19¡¡8.54¡¡11.54¡¡7.78
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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