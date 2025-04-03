Æñ°×ÅÙ¹â¤¤¤ï¤è


¹âË¾¤ß¤·¤¹¤®¤ÏNG¡© ¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬º§³èÀ®¸ù¤ÎÂè°ìÊâ¡¿ËÜÆü¤Ï¤´À®º§¤Ê¤ê¡ª¡Ê1¡Ë

À®º§Î¨Á´¹ñNo.1µé¤ÇÏÃÂê¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ª

¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêÅÄ°¦¼Â¡Ê¤¢¤¤¤À¤Þ¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£¹â¤¤À®º§Î¨¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥³¥È¥Ö¥­·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¿¿´À¿°Õ²ñ°÷¤µ¤ó¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê°¦¼Â¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤ÈÁÈ¤Î¿Æ»Ò¡£Êì¿Æ¤Ï¹â°µÅª¤Ç¡¢º§³èÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤ÎÍ¥»Ò¤ò¤³¤­²¼¤í¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Í¥»Ò¤ÏÊì¿Æ¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¡¢²¿¤â¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£°¦¼Â¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÍ¥»Ò¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤°Æ·ï¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡Ä¡£

·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÃç¿Í¤¬½ñ¤¯¥Ö¥í¥°¡Ö·ëº§Êª¸ì¡£¡×¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Öanna¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¡×¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏÌ¡²è¡§Åí´Ì¡¦SAKI¡¢¥Í¡¼¥à¹½À®¡§¤¸¡¢¸¶°Æ¡§·ëº§Êª¸ì¡£¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØËÜÆü¤Ï¤´À®º§¤Ê¤ê¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥È¥Ö¥­·ëº§ÁêÃÌ½ê¡¡¿¦°÷¾Ò²ð


¤Ï¤é¤ï¤¿¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦


ÆÇ¿Æ¤À


Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ªÁê¼ê¤ò¤­¤Ã¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹...¡ª


Ãø¡áÌ¡²è¡§Åí´Ì¡¦SAKI¡¢¥Í¡¼¥à¹½À®¡§¤¸¡¢¸¶°Æ¡§·ëº§Êª¸ì¡£¡¿¡ØËÜÆü¤Ï¤´À®º§¤Ê¤ê¡ª¡Ù