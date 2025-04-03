¡ÚËèÆüÃæ·Ñ¡ª¡Û¹ÃÆÍÀî²ÏÈÊ¤Îºù¡¡ºÇ¿·¤Î³«²Ö¾õ¶·¤Ï¡©
¡¡3Æü¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¤âÎä¤¨¹þ¤ß°ì·åÂæ¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¤è¤¯À²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÆÍÀî±è¤¤¤Îºù¤Î³«²Ö¤Ï¿Ê¤ó¤À¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸ø±àÎÐ²½²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹ÃÆÍÀîº¸´ß¤¬4Ê¬ºé¤¡¢±¦´ß¤¬3¤«¤é4Ê¬ºé¤¤Ç¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î½µËö¤Ë¤Ï¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÃÆÍÀî²ÏÈÊ¤Ë¤ÏÌó500ËÜ¤Îºù¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³«²Ö¤¬ÆÃ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÉðÇ·¶¶ÉÕ¶á¤ä¹â¸«¶¶¤¢¤¿¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤Ï¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤½µËö°Ê¹ß20ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Õ¤ÎÍÛµ¤¤Î¤â¤È¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¾®Ãæ¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Çºù¤Î¸µ¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤âº£Ç¯¤Ï»¶¤ëÁ°¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ÃÆÍÀî¤ÎºÇ¿·¤Î³«²Ö¾õ¶·¡¢4Æü¤âÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£