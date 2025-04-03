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¸¶Ê¸¤Ï¡ÈGreat love affairs start with Champagne and end with tisane.¡É
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¸¶Ê¸¤Ï¡ÈHunger is the best sauce in the world.¡É
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¸¶Ê¸¤Ï¡ÈFirst you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you.¡É
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