¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¤¬ÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×(4,950±ß)¤ò4·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
4·î19ÆüÈ¯Çä¡ÖDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×(4,950±ß)
¡ÖDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÀìÍÑÉð´ï¡£¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤¯¤È»Â·â&É¬»¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Æ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¹çÂÎ¤¹¤ë»ö¤Ç¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥Ç¥«¥¯¥í¥¦¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
4·î19ÆüÈ¯Çä¡ÖDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×(4,950±ß)
¡ÖDX¥¦¥ë¥Õ¥Ç¥«¥ê¥Ð¡¼50¡×¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÀìÍÑÉð´ï¡£¥È¥ê¥¬¡¼¤ò°ú¤¯¤È»Â·â&É¬»¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Æ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤È¹çÂÎ¤¹¤ë»ö¤Ç¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¥Ç¥«¥¯¥í¥¦¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç