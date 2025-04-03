¥ê¥Ù¥í¤Î¹â¶¶ðó¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬2°Ì¤Î¶¯¹ë¥ê¥åー¥Í¥Ö¥ë¥¯¤È¥×¥í·ÀÌó¡ª
¡¡¹â¶¶ðó¡Ê30¡Ë¤Ï2Æü¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥åー¥Í¥Ö¥ë¥¯¤È2025ー26¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î¥ê¥Ù¥í¤Ç¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Øºß³Ø»þ¤Î2014ー15¥·ー¥º¥ó¤«¤é2018ー19¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Çºë¶Ì¥¢¥¶¥ì¥¢¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï³¤³°¥êー¥°¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ¡¢2022ー23¥·ー¥º¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥¹¥È¥Û¥ô¥¡¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤Î2Éô¥êー¥°Í¥¾¡¤È1Éô¥êー¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023ー24¥·ー¥º¥ó¤ËÉé¤Ã¤¿¸ª¤ÎÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç2024ー25¥·ー¥º¥ó¤ÏµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¹â¶¶¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥åー¥Í¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È8¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡髙¶¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥åー¥Í¥Ö¥ë¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢髙¶¶¤Ï6·î¤Ë¤â¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¡¢½éÄ©Àï¤Î¹ñ¤Ç¹â¶¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£