¿Ê³Ø»Ù±ç¶â¿½ÀÁ¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó562¿ÍÊ¬¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ë ·§ËÜ»Ô¶µ°Ñ¤¬È¯É½
·§ËÜ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹â¹»Åù¿Ê³Ø»Ù±ç¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ù±ç¶â¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤ä»ÔÌ±ÀÇ½êÆÀ³äÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Ë»Ô¤¬4Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡¢µîÇ¯12·î26Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î81Æü´Ö¡¢¿½ÀÁ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸562¿ÍÊ¬¤Î»áÌ¾¤äÀ¸Ç¯·îÆü¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤¬ÆÃÄê¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¦°÷¤¬Ê¸»ú¥Çー¥¿¤òºï½ü¤·Ëº¤ì¡¢»áÌ¾Íó¤ò¹õÅÉ¤ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¶µ°Ñ¤Ï¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÀâÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£