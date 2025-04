²Æ¤ÎÆ¬Èé¤ò¤¹¤Ã¤­¤êÀ¶·é¤Ë¡ª¾¾»³Ìý»é¡ÖÇö²Ù(¤Ï¤Ã¤«)¤ÎÆ¬ÈéÍÑ¥¹¥¯¥é¥Ö¡×

松山油脂は、Mマークシリーズから、「薄荷(はっか)の頭皮用スクラブ」を春夏限定製品として2025年4月9日に発売します。

松山油脂「薄荷(はっか)の頭皮用スクラブ」

松山油脂は、Mマークシリーズから、「薄荷(はっか)の頭皮用スクラブ」を春夏限定製品として2025年4月9日に発売。

顔と頭は皮膚でつながっていることから、顔のリフトアップを期待して、マッサージなどの頭皮ケアを始める方が増えています。

薄荷(はっか)の頭皮用スクラブもマッサージするようにして使います。

清涼成分のハッカ由来メントールがなじんでくると、頭皮がスースーしてきます。

スクラブ成分は天日塩。

皮脂や古い角質など、頭皮の汚れを浮き上がらせる力があります。

適度な刺激を与えながら徐々に溶けるので、頭皮に負担をかけません。

浮き上がらせた汚れは、4種類の洗浄成分が包み込んで落とし、汚れを原因とする不快なにおいやかゆみを防ぎます。

洗浄成分は適度に泡立ち、メントールとともに頭皮全体に行き渡ります。

髪の汚れもしっかり落とすので、スクラブを使った後のヘアシャンプーは不要です。

頭皮にスーッと涼しさが残り、気持ちよく洗い上がります。

夏のスペシャルケア、2025年は頭皮スクラブから。

Mマークシリーズの薄荷のウオッシュ&ケアが、初夏から残暑まで快適なひとときをお届けします。

【2025年春夏限定 Mマークシリーズ薄荷のウオッシュ&ケア】

薄荷(はっか)の頭皮用スクラブ 180g 1,320円

薄荷(はっか)のアミノ酸せっけんシャンプー 380mL 1,177円

薄荷(はっか)のPH調整ヘアリンス 380mL 1,177円

薄荷(はっか)の釜焚きせっけんボディソープ 380mL 935円/詰替用370mL 759円

薄荷(はっか)の爽快ボディミスト 100mL 1,056円

薄荷(はっか)のアミノ酸入浴料 50g 297円

価格はすべて税込表示です。

定番製品として「薄荷(はっか)せっけん」(100g/308円)もあります。

