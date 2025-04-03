2025Ç¯4·î4Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯4·î4Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿´³Ý¤±¤è¤¦¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬¼þ°Ï¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤Ë¡Ä¡Ä¡£¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¿´¤¬¤Õ¤µ¤®¤¬¤Á¤«¤â¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤è¤¦¡ª
²ÈÂ²Æâ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬±¿µ¤¤Ë±Æ¶Á¡£¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡ý¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°±¿¤¬¹¥Ä´¡ª °ÊÁ°¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¤È¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡£°ìµ¤¤Ë¿ÆÌ©ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª
¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¡£º£Æü¼ê¤Ë¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥â¤ò¡£
¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯Í½´¶¡ª
²¿¤ò¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Æü¡£¤¢¤¨¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ý¡£
¥Ä¥¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆü¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤·ë²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
º£Æü¤Ï¸ý¿ô¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¡£¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤½¤¦¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿´³Ý¤±¤è¤¦¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬¼þ°Ï¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤Ë¡Ä¡Ä¡£¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
10°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿´¤¬¤Õ¤µ¤®¤¬¤Á¤«¤â¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤è¤¦¡ª
9°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²ÈÂ²Æâ¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬±¿µ¤¤Ë±Æ¶Á¡£¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡ý¡£
8°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°±¿¤¬¹¥Ä´¡ª °ÊÁ°¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
7°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¤È¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡£°ìµ¤¤Ë¿ÆÌ©ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
6°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡ª
5°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¡£º£Æü¼ê¤Ë¤·¤¿¾ðÊó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥â¤ò¡£
4°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯Í½´¶¡ª
3°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
²¿¤ò¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Æü¡£¤¢¤¨¤Æ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ý¡£
2°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥Ä¥¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆü¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤·ë²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
1°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
º£Æü¤Ï¸ý¿ô¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¡£¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤½¤¦¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)