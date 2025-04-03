¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¾®ÀîÂÙ¹°¤¬5²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«53µå¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡¡¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥ÈÎÌ»º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È-¹Åç¡Ê3Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤¬5²ó¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤ÎÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¡¢2²ó¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢9ÈÖ¤Î¶ÌÂ¼¾º¸çÁª¼ê¡¢1ÈÖ¤ÎÆóËóæÆ°ìÁª¼ê¤òÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
5²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7ÈÖ¤ÎµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤³¤ÎÆü1¤Ä¤á¤Î»°¿¶¡£Â³¤¯ÀÐ¸¶µ®µ¬Áª¼ê¤òÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó¤Þ¤Ç53µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢2°ÂÂÇ¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï10¸Ä¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2¡Ý0¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£