俳優の風間俊介(41)が、3日までに自身のインスタグラムを更新。「風間家、玄関の飾り棚」と、自宅玄関の一部を公開した。風間といえば、言わずと知れた大のディズニーファン。投稿した写真には、ディズニーキャラクターで形作られたミッキーマウスのイラストや、ウォルト・ディズニーの名言「IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT」と記されたプレートなどが飾られている。「今はティンク多め」と、ティンカー・ベルの置物も紹介した。この投稿にファンからは「なんて素敵な玄関」「素敵なお出迎えですね」「めちゃくちゃセンスありますね」「ウォルトのメッセージプレートも素敵」「貴重すぎるお写真」などさまざまな声が寄せられている。