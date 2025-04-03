3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月31日（月）の放送では、3月31日（月）スタートのフジテレビの新ニュース情報番組「サン！シャイン」のテーマソングとして書き下ろした新曲「breakfast」や、timelesz・菊池風磨さんとのW主演映画「#真相をお話しします」、出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」などについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：新番組！ フジテレビ系「サン！シャイン」にて、テーマソング「breakfast」のオンエアがスタートしました〜！

若井・藤澤：「breakfast」!!



大森：これに関してはちょっと予告があったぐらいで、JAM’S（※ミセスのファンの呼称）からしたら「急だよ!?」っていう。

若井：急にだよね！

大森：こちらも、朝を彩れるように、たくさんいろんなこと考えて作りましたので、ぜひチェックしてください！　そして……新曲「天国」（※8人組グループ「timelesz（タイムレス）」の菊池風磨さんと大森がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）主題歌）は!?っていう。

藤澤：あれ！

若井：「天国」どこいった!?

大森：なんだかんだ「天国」の情報が最初に解禁されてますからね！ 映画「#真相をお話しします」の、あの2大巨頭、大ブレイク中の2人が主演をつとめているという、あの映画！

若井：おいおい、自分で言うな（笑）！

藤澤：（笑）。

大森：あの話題の映画の主題歌を我々がつとめますから！ その「天国」がいつどうなるのかっていうのは、まだ秘密ということで！



大森：そして、NHK連続テレビ小説「あんぱん」も今日（3月31日）から放送開始したということで！ 私は「いせたくや」役で出演が発表されていますけれども、いつ出てくるのか心待ちにしていただきたく！ 楽しんでいただきたいので、「あんぱん」は初回からしっかり観てほしい！ 私も観てます!!

若井：もちろんもちろん！



番組では他にも、4月4日（金）より放送スタートするテレビアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で新曲の「クスシキ」について語る場面もありました。


（左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



----------------------------------------------------
3月31日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月8日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------

＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/