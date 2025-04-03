Mrs. GREEN APPLE大森元貴 朝ドラ『あんぱん』に「いつ出てくるのか心待ちにして」「初回からしっかり観てほしい！」
3月31日（月）の放送では、3月31日（月）スタートのフジテレビの新ニュース情報番組「サン！シャイン」のテーマソングとして書き下ろした新曲「breakfast」や、timelesz・菊池風磨さんとのW主演映画「#真相をお話しします」、出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」などについて語りました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：新番組！ フジテレビ系「サン！シャイン」にて、テーマソング「breakfast」のオンエアがスタートしました〜！
若井・藤澤：「breakfast」!!
【NEWS🎵】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 30, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1906270182387097715?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLEの新曲『#breakfast https://twitter.com/hashtag/breakfast?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』が、
3月31日(月)からスタートする
フジテレビの新ニュース情報番組「サン！シャイン」のテーマソングに起用決定☀️
明日の初回放送にて『breakfast』を
ぜひ、チェックしてみてください🍳
▼放送日時
毎週(月)〜(金) 朝8:14〜9:50 生放送… pic.twitter.com/RfCaojYvLb https://t.co/RfCaojYvLb
大森：これに関してはちょっと予告があったぐらいで、JAM’S（※ミセスのファンの呼称）からしたら「急だよ!?」っていう。
若井：急にだよね！
大森：こちらも、朝を彩れるように、たくさんいろんなこと考えて作りましたので、ぜひチェックしてください！ そして……新曲「天国」（※8人組グループ「timelesz（タイムレス）」の菊池風磨さんと大森がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」（4月25日（金）公開）主題歌）は!?っていう。
藤澤：あれ！
若井：「天国」どこいった!?
大森：なんだかんだ「天国」の情報が最初に解禁されてますからね！ 映画「#真相をお話しします」の、あの2大巨頭、大ブレイク中の2人が主演をつとめているという、あの映画！
若井：おいおい、自分で言うな（笑）！
藤澤：（笑）。
大森：あの話題の映画の主題歌を我々がつとめますから！ その「天国」がいつどうなるのかっていうのは、まだ秘密ということで！
═══════════════— 映画『#真相をお話しします』公式 (@shinso_movie) March 19, 2025 https://twitter.com/shinso_movie/status/1902283906352918530?ref_src=twsrc%5Etfw
映画『#真相をお話しします https://twitter.com/hashtag/%E7%9C%9F%E7%9B%B8%E3%82%92%E3%81%8A%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』
主題歌入り最新予告映像解禁
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主題歌
「天国」
Mrs. GREEN APPLE
すべての #真相 https://twitter.com/hashtag/%E7%9C%9F%E7%9B%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw は劇場で。
𝟰.𝟮𝟱(𝗙𝗿𝗶.)𝗥𝗢𝗔𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗪📽️#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #菊池風磨 https://twitter.com/hashtag/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%A2%A8%E7%A3%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #天国 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A9%E5%9B%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/JEjr45Xfr3 https://t.co/JEjr45Xfr3
大森：そして、NHK連続テレビ小説「あんぱん」も今日（3月31日）から放送開始したということで！ 私は「いせたくや」役で出演が発表されていますけれども、いつ出てくるのか心待ちにしていただきたく！ 楽しんでいただきたいので、「あんぱん」は初回からしっかり観てほしい！ 私も観てます!!
若井：もちろんもちろん！
「あんぱん」第１回の放送、いかがでしたか❓— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) March 30, 2025 https://twitter.com/asadora_nhk/status/1906485476460216577?ref_src=twsrc%5Etfw
見逃してしまった😭というそこのあなた…
安心してください❢ #NHKプラス https://twitter.com/hashtag/NHK%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw で見られますよ📱💻
🔻＜第１回＞見逃し配信はコチラhttps://t.co/7As0QwBfBT https://t.co/7As0QwBfBT
※配信期限：4/7(月) 午前8:15まで pic.twitter.com/sspvUS7GKT https://t.co/sspvUS7GKT
番組では他にも、4月4日（金）より放送スタートするテレビアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で新曲の「クスシキ」について語る場面もありました。
（左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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3月31日（月）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 4月8日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）／月曜〜火曜、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）／水曜〜金曜
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/