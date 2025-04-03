ÆàÎÉ¤ÎËüÇîºÅ»ö¡¢ÃÎ»ö¤¬Á´ÍÆ¾Ò²ð¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢°ìÅ¾ºÎÍÑ¤Ï¡Ö¤ª¤ï¤Ó¡×
¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç10Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
¡¡»³²¼¿¿¡¦ÆàÎÉ¸©ÃÎ»ö¤Ï3Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¸©¤¬¤«¤«¤ï¤ëºÅ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö2800Ëü¿Í¤ËÆàÎÉ¤òPR¤Ç¤¤ë¹¥µ¡¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
4·î19¡¢20¡¢26Æü¤Ë¤ÏÆàÎÉ¸©ÆâÂç³ØÀ¸¤¬¸©»º¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿ÊÛÅö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë=Æ±¸©¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÄó¶¡
¡¡¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢4¡¢5¡¢9·î¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£4·î15¡Á26Æü¤Î¡ÖALL¡¡NARA¡¡MARKET¡×¤Ç¤Ï¸©Æâ39»ÔÄ®Â¼¤ò»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢4Æü¤´¤È¤Î¸òÂåÀ©¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¡ÖÈôÄ»¡¦Æ£¸¶¤ÎµÜÅÔ¡×¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¤¿PR¤È¤·¤Æ¡¢¸ÅÂå°áÁõ¤ÎÂÎ¸³¤äÌÚ´Ê¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×ºî¤ê¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©¤ÎÊõÊª¡×¤È¤·¤Æ³ëÅò¤äÈÖÃã¡¢ÌôÁð¤ÎÆþÍáºÞ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£»³²¼ÃÎ»ö¤Ï½éÆü¤Î15Æü¤ËÍè¾ì¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡5·î27¡Á29Æü¤Î¡ÖALL¡¡NARA¡¡FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¥¹¥Ý¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¡Ö½ÕÆü¼ãµÜ¤ª¤óº×¡×¤ÎºÆ¸½¤ä¡¢Ç½³Ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£»³²¼ÃÎ»ö¤Ï¤ª¤óº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖµþÅÔ¤Î»°Âçº×¤ê¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ³°¤ËPR¤·¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ê»Àß¤Î¾®¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï27Æü¤Ë½ñÆ»²È¤¬ËüÍÕ½¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£28Æü¤Ï¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Á¤ÎÍÕ¤º¤·¤äÂçÏÂÃã¡¢¸©Æâ¤Ç¶áÇ¯¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¹¤ò¾Ò²ð¡£29Æü¤Ï¼òÊ¸²½¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¸ÅÂå¼ò¤òÉü¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¡¢»î°û¤âÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡9·î12¡Á25Æü¤Î¡ÖALL¡¡NARA¡¡HARMONY¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢²ÏÀ¥¤µ¤ó´Æ½¤¤ÎÆ°²è¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖËüÇî¥Ô¥¢¥Î¡×¤Î¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°Çä¤êÆþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäÉÔ¿¶¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö2800Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë»î»»¤â¤¢¤ë¡£ÆàÎÉ¸©¤òPR¤Ç¤¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸©¤¬Êç½¸¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¡¢ÉÔºÎÍÑ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿76¿Í¤ÎºÎÍÑ¤ò²þ¤á¤Æ·è¤á¤¿·ï¤Ç¤Ï¡¢»³²¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È=QR¥³¡¼¥É=¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ê´ùÈþÎë¡Ë