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chatgpt image gen now rolled out to all free users!- Sam Altman (@sama) April 1, 2025
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we just haven¡Çt been able to catch up since launch so people are still working to keep the service up- Sam Altman (@sama) March 30, 2025
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Source: OpenAI