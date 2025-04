テスラのCEOであるイーロン・マスク氏の言動に対する反発から、欧米を中心とした地域で「Tesla Takedown(テスラ・テイクダウン)」と呼ばれる抗議活動や不買運動が発生しており、その影響はテスラ車の販売台数や中古価格の低迷となって表面化しています。会社の顔とも言えるCEOのイメージ悪化に加えて、納車の遅延やリコールに見舞われたEVピックアップのCybertruckは特に大きなあおりを受けており、テスラはアメリカ国内に2億ドル(約300億円)相当のCybertruckの在庫を持て余していると、EV専門のニュースメディア・Electrekが報じました。

Tesla is sitting on $200 million worth of Cybertruck inventory | Electrekhttps://electrek.co/2025/04/01/tesla-is-sitting-on-200-million-worth-of-cybertruck-inventory/Electrekによると、2023年12月から納車が始まったCybertruckは出足が好調とは言えず、テスラは納車台数の少なさを生産の遅れや、フル装備の「ファウンデーションシリーズ」の価格が高くなりすぎたこと、税控除の対象外になったことなどで説明してきたとのこと。しかし、その後も好転しなかったことから、Electrekは「これらの言い訳はすべて、今年のテスラには通用しません。Cybertruckの販売が難しいことが明らかとなり、テスラは在庫が増えすぎないように生産台数を絞らざるを得なくなっています」と報じました。以下は、テスラの車両情報を提供するサイト・Tesla Infoが公開している各モデルの在庫状況のグラフです。アメリカ国内のCybertruckの在庫数が2025年4月1日に2397台に達したことから、ElectrekはCybertruckの在庫が約2億ドル相当になったと指摘しました。新車と同様に中古のCybertruckの売れ行きも思わしくないため、テスラは下取りを一切受け付けていないとのこと。多くのCybertruckのオーナーたちが、「Cybertruckを下取りに出して新車に買い換えようとしたところ、テスラから自社の車両の下取りを受け付けていないと言われた」と報告しています。Cybertruckをしばらく乗ったオーナーの中には、下取りを諦めて引き取ってもらおうとした人もいましたが、テスラは欠陥車に関する消費者保護法であるレモン法を利用するようにと突っぱねたそうです。記事作成時点でのCybertruckの中古車価格は前年比55%減、3カ月前から13%減、前月比6%減とみるみる下落しており、Electrekは「中古Cybertruckの価格が急速に下落しているため、テスラが引き取りたがらないのも無理はありません」と述べました。by rulenumberone2このように、Cybertruckの売れ行きはかなり落ち込んでいますが、Electrekは「まだ底値にはほど遠い」と見ています。加えて、在庫も相当積み上がっていることから、「テスラは近いうちにCybertruckの標準モデルの値引きを実施する」とElectrekは予想しました。すぐに値引きに踏み切らないのは、ファウンデーションシリーズの在庫がはけるのを待っているからだとのこと。その後、後輪駆動(RWD)モデルはさらに安い価格で販売されると考えられており、これらの値引きにより中古車価格も影響を受けるだろうと予想されています。Electrekは今後のCybertruckの展開について、「この車両プログラムがどこへ向かうのか、本当に興味があります。すでに多くの人が諦めていることは知っていますが、どうなるのかは誰にも分わりません。場合によっては、2026年の中間サイクル更新で改善され、復活するかもしれません」と述べました。