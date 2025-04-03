ÀéÍÕ»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ¤·ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ ½»¿Í¤Î80Âå½÷À¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º ·Ù»¡¤¬¿È¸µ³ÎÇ§µÞ¤°
¡¡3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ì¤ÎÃæ¤«¤é·ã¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¡£ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÀÖ°æÄ®¤Ç¸áÁ°4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö²ÐºÒ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¼¼³°µ¡¤È·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÏÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ì¤ÎÃæ¤«¤é·ã¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¡£ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÀÖ°æÄ®¤Ç¸áÁ°4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö²ÐºÒ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¼¼³°µ¡¤È·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÏÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤à80Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£