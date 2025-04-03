¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤ò4·î5Æü¤«¤é7·î5Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥Û¥Æ¥ë³«¶È45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö²û¤«¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆÅö½é¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯°ì¿§¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢1976Ç¯3·î10Æü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯ÆÃ½¸¹æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅù¿È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¥«¡¼¥É¥¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥Ô¥Î¥³¤È¥¥ê¥³¤Î3¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥¥ê¥³¤Ë¤ÏÌ£¤È¿§¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö2¿Í¤ÎÀÖ¤¤¥Ó¥¿¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¯¡£
2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤Î1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï16,000±ß¤«¤é¡£¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢½ÉÇñÀÇÊÌ¡£