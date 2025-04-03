¼ó¤ò°µÇ÷¤µ¤ìÃâÂ©»à¤·¤¿¤«¡Ä»¨ÌÚÎÓ¤ÇÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é¡È£µ£°Âå¡Á£·£°Âå¤Î½÷À°äÂÎ¡É¡¡»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¡¡¼¢²ì¡¦ÊÆ¸¶»Ô
¡¡»¨ÌÚÎÓ¤ÇÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¡£·Ù»¡¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£´·î£²Æü¡¢¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»ÔÂçÀ¶¿å¤Î»¨ÌÚÎÓ¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤ì¤¿³Ý¤±ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°äÂÎ¤Ï½÷À¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ï£µ£°Âå¡Á£·£°Âå¡¢¿ÈÄ¹¤Ï£±£µ£°£ã£í¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Ä¹Âµ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÀÄ¿§¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤Ï¼ó¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¡¢£³·î²¼½Ü¤´¤í¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬½÷À¤ò»¦³²¤·¡¢»¨ÌÚÎÓ¤Ë°ä´þ¤·¤¿»¦¿Í¡¦»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢£³Æü¡¢ÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£½÷À¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£