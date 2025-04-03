ÆâÉô¤ò²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î°ìÃå!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤äÀã¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½©Åß¸þ¤±ËÉ¿åÆ©¼¾¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑ¿å°µ(30,000mm)¤ÈÆ©¼¾À(40,000g/Ö/24h)¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î3¥ì¥¤¥ä¡¼À¸ÃÏ¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à ¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤êÀã»³¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÂÐ±þ¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥ß¥ì¡¼¡¡ ¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à ¥Í¥¯¥¹¥È ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤ò¸Ø¤ë°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëËÉ¿åÀ¡£¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤ÏÂÑ¿å°µ¤ò½¾Íè¤Î20,000mm¤«¤é30,000mm¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎËÉ¿åÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£É½ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Ùû¿å²Ã¹©¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢±«¤äÀã¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é·×»»¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎºÛÃÇ¤È¡¢À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¹Å¤¯¤Æ¥´¥ï¥´¥ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤Ï¡¢ÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤µ¯ÌÓÎ¢ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÅÐ»³¤ä¥¹¥Î¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¹ÔÆ°Ãæ¤Ï´À¤ò¤«¤¯¡£¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤Æ©¼¾À¡Ê40,000g/Ö/24h¡Ë¤ÇÇ®µ¤¤ä¼¾µ¤¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÆ¨¤·¡¢°áÉþÆâ¤ò¥É¥é¥¤¤Ç²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î°ìÃå!¡Ú¥ß¥ì¡¼¡Û¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤äÀã¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½©Åß¸þ¤±ËÉ¿åÆ©¼¾¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑ¿å°µ(30,000mm)¤ÈÆ©¼¾À(40,000g/Ö/24h)¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÈ¼«³«È¯¤Î3¥ì¥¤¥ä¡¼À¸ÃÏ¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à ¥Í¥¯¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤êÀã»³¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÂÐ±þ¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥ß¥ì¡¼¡¡ ¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à ¥Í¥¯¥¹¥È ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤ò¸Ø¤ë°ìÃå¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ëËÉ¿åÀ¡£¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤ÏÂÑ¿å°µ¤ò½¾Íè¤Î20,000mm¤«¤é30,000mm¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎËÉ¿åÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£É½ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Ùû¿å²Ã¹©¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢±«¤äÀã¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é·×»»¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎºÛÃÇ¤È¡¢À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¹Å¤¯¤Æ¥´¥ï¥´¥ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤Ï¡¢ÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤µ¯ÌÓÎ¢ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¨¤¤µ¨Àá¤ÎÅÐ»³¤ä¥¹¥Î¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¹ÔÆ°Ãæ¤Ï´À¤ò¤«¤¯¡£¥Æ¥£¥Õ¥©¥ó ¥¦¥©¡¼¥à NX¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¤¤Æ©¼¾À¡Ê40,000g/Ö/24h¡Ë¤ÇÇ®µ¤¤ä¼¾µ¤¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÆ¨¤·¡¢°áÉþÆâ¤ò¥É¥é¥¤¤Ç²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¡£