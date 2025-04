¥¿¥¤¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ½÷À­¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡ª¡©¥¬¥ë¥Õ½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ°²èÆÃÊÌ¸ø³«¡§¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤

タイ出身の俳優ガルフ・カナーウット&瀧本美織のW主演で贈る“ローマの休日”現代版!木ドラ24「 トウキョウホリデイ 」(毎週木曜深夜24時30分)。仕事に追われ大切なものを見失いかけているタイの国民的俳優が、異国の地・日本でヒロインと出会い、恋に落ち、大切なものや本当の幸せを見つめ直していくオリジナルラブストーリー。放送スタートを記念して、2月8日(土)豊洲PITで行われたガルフ出演のイベント『Gulf SPECIAL EVENT「Ready to Surprised?」』を一部特別公開。Instagramのフォロワーは500万人超え! 世界中のBLファンを大熱狂させたタイのテレビドラマ「Tharn Type」(2019年)で大ブレイクし、タイのNo.1ラッパーF.HEROとのコラボ曲「WHY YOU SO SERIOUS」は日本のiTunesヒップホップ/ラップランキングで3位を記録するなど、幅広く活躍するガルフの魅力を先取り!

【動画】ガルフ×瀧本美織W主演!“ローマの休日”現代版「トウキョウホリデイ」今夜放送。木ドラ24「トウキョウホリデイ」(毎週木曜深夜24時30分)第1話は?第1話主演映画のキャラバンで来日したタイの国民的俳優アティット(ガルフ)。“微笑みの王子”の愛称で愛される彼は、仕事に忙殺され、こっそり滞在先のホテルを抜け出してしまう。周りを気にせず自由に過ごせる喜びを噛み締めるアティット。そんな時、路地にポツンと佇む甘味処「とき和」を見つける。留学という夢を諦め、父が経営する甘味処で店番をしていた石田桜子(瀧本美織)。運命の出会いで、2人の止まった時間が動き出す…!