¡Ú¥Õ¥¸¡ÛÈ¿Ä®Íý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥¯¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò´´Éô±£ÊÃ¢ªÈï³²½÷À¤é¤Ë°µÎÏ¡¢¸ý³°¤¹¤ë¤Ê¡¡À¯¼£ÉôÄ¹¢ª¼èÄùÌò¤Ë½ÐÀ¤¡¡´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¢µ¿ÏÇÊóÆ»¤¬¡Ö¸íÊó¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×
¡¡£³Æü¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î¸µ¼èÄùÌò¤ÇÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼È¿Ä®Íý»á¤¬¡¢½÷À¼Ò°÷£²¿Í¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤íÉÔÅö¤Ê¼¸ÀÕ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÇ§Äê¡£¥Õ¥¸¤ÏÈ¿Ä®¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È»ö°Æ¤Ï£²£°£°£¶¡Á£²£°£°£·Ç¯º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿È¿Ä®»á¤ÏÀ¯¼£ÉôÄ¹¤äÊóÆ»¶É²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Ë½µ´©»ïÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤ÏÅö»þ´´Éô¤é¤¬Èï³²½÷À¤é¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¸ý³°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÂÐ³°Åª¤ËÈï³²¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ò±£ÊÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁÈ¿¥ÅªÂÎ¼Á¤ÎÉ½¤ì¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿Ä®»á¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¡¢¼èÄùÌò¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢È¿Ä®»á¤È¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µ£Î£È£Ëµ¼Ô¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢È¿Ä®»á¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀ¨¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤ì¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸íÊó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÞÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾º¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¤´Ö¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£