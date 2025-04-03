¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·ºÍ»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¢NHKÄ«¥É¥é¤ä¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¤ÇÌ¾±é
½Õ¤«¤é½é²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦»Ñ¤Ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Õ¤«¤é½é²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦È¾Âµ¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï2016Ç¯¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£19Ç¯¤Ë¹õÌÚ²Ú¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ÖÆä¤Î¤ª²Ë¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¡ÖÇòÀÐ¤¦¤é¤é¡×Ìò¤¬·ã¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£20Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÏÀÄ¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£ÇòÄ»¤Ï¡Ö¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤âÆÃÊÌ¤Ë¡Ä¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ê£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìµ¤¤ËåºÎï¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È15ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬âÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«²á¤®¤ëÈþ¾¯½÷¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é°ìµ¤¤ËåºÎï¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£