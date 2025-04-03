Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£·î6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ö½Õ¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

3Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´ÀëÅÁÉôÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ô¥¹¥±¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥Ô¥¹¥±¡×¤È¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤Ï·Ù»¡´±¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤ò°ÂÁ´¤ËÅÏ¤ëÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢JRÂçµÜ±Ø¤Ç¤Ï¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëºÝ¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¿¼Ã«»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍøÍÑµÒ¤Ë¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¸þ¾å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëºÝ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÍ¥Àè¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£