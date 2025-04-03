ÃË»Ò¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦²ÃÇ¼Æúµ±¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤Ç»Ïµå¼°¡¡°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô½Ð¿È¤ÎÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯4·î3Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç23¡½24Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿²ÃÇ¼Æúµ±¡Ê27¡áÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö1¡×¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô½Ð¿È¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤³¤³¤ËÍè¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃË»Ò¥¨¥Ú¤Î¸Ä¿Í¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ìîµå¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤ë¶¥µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖËÍ¤¬»Ïµå¼°¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¡¢Íè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢PR¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£