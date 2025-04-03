w.o.d.、アルバム『あい』アナログ盤発売＋収録曲「Take It Easy」MV Another Ver.公開
神戸発3ピースバンドw.o.d.が4月23日、メジャー1stアルバム『あい』(2024年10月発表)のアナログ盤をリリースすることが決定した。
◆w.o.d. (ダブリューオーディー) 画像
アルバム『あい』アナログ盤は180グラム重量盤にて、数量限定の完全生産限定リリースとなり、CDとは異なるジャケットデザインで届けられる。さらにアルバム収録曲にして、CSスポーツチャンネル スカイAのプロ野球中継『スカイAスタジアム 2025』テーマ曲「Take It Easy」のミュージックビデオAnother Ver.が本日4月3日21:00に公開される。ミュージックビデオ本編に入りきらなかった映像が楽しめるとのこと。
■「Take It Easy」MUSIC VIDEO Another Ver.
https://youtu.be/4yL7eVRabJw
■メジャー1stアルバム『あい』アナログ盤
2025年4月23日(水)発売
【完全生産限定盤】SEJL-77 ￥5,500(Tax in)
※Limited Edition
※180gram
※33 1/3RPM
予約リンク：https://wodband.lnk.to/6EKLFs
▼SIDE A
01. My Generation
02. STARS
03. ネックレス
04. 喜劇
05. あばく
▼SIDE B
01. Take It Easy
02. 陽炎
03. 2024
04. あなたの犬になる
05. エンドレス・リピート
■自主企画＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ)
4月25日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open17:30 / start18:30
GUEST：ドミコ、SATOH
DJs：Ken Mackay(w.o.d.)、DAWA(FLAKE RECORDS)、板東さえか(FM802 DJ)
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
一般販売：3/22(土)10:00〜一般販売
https://w.pia.jp/t/wod-touchthepinkmoon/
■＜I SEE LOVE Tour＞
2月09日(日) 鹿児島SRホール
2月11日(火祝) 福岡BEAT STATION
2月13日(木) 高知X-pt.
2月14日(金) 香川・高松DIME
2月16日(日) 京都KYOTO MUSE
2月20日(木) 宮城・仙台darwin
2月21日(金) 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
2月23日(日) 北海道・札幌PENNY LANE24
2月24日(月祝) 北海道・旭川CASINO DRIVE
3月01日(土) 大阪なんばHatch
3月02日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
3月07日(金) 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
3月08日(土) 石川・金沢AZ
3月16日(日) 東京・豊洲PIT
3月23日(日) 沖縄・那覇output
5月22日(木) 大阪・なんばHatch ※振替公演
5月23日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL※振替公演
▼チケット
ADV ￥4,600(+1D)
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/wodband/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/wodband/
・イープラス：https://eplus.jp/wodband/
■＜TOUCH THE GOOPAN CHECKERS＞
open17:30 / start18:30
出演：ハンブレッダーズ、w.o.d.、Kanna
▼チケット
Adv ￥4,800(+1D)
【オフィシャルサイト2次先行(抽選)】
受付期間：3/14(金)12:00〜3/23(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/touchthegoopancheckers/
関連リンク
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