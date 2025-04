神戸発3 ピース バンドw.o.d.が4月23日、メジャー1stアルバム『あい』(2024年10月発表)のアナログ盤をリリースすることが決定した。アルバム『あい』アナログ盤は180グラム重量盤にて、数量限定の完全生産限定リリースとなり、CDとは異なるジャケットデザインで届けられる。さらにアルバム収録曲にして、CSスポーツチャンネル スカイAのプロ 野球中継 『スカイAスタジアム 2025』テーマ曲「Take It Easy」のミュージックビデオ Another Ver.が本日4月3日21:00に公開される。ミュージックビデオ本編に入りきらなかった映像が楽しめるとのこと。

■「Take It Easy」MUSIC VIDEO Another Ver.

■メジャー1stアルバム『あい』アナログ盤



2025年4月23日(水)発売【完全生産限定盤】SEJL-77 ¥5,500(Tax in)※Limited Edition※180gram※33 1/3RPM予約リンク:https://wodband.lnk.to/6EKLFs▼SIDE A01. My Generation02. STARS03. ネックレス04. 喜劇05. あばく▼SIDE B01. Take It Easy02. 陽炎03. 202404. あなたの犬になる05. エンドレス ・リピート