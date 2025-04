HEY-SMITHの楽曲「Be The One」が、『MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2025』のタイアップソングに決定した。『MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2025』は、2025年3月7日〜9日に星野リゾート ネコマ マウンテンにて開催された国内外トップライダーが集結した世界最高峰のスノーボードコンテスト。同大会のハイライトムービーのタイアップソングに、「Be The One」が起用された。スノーボードの激しさと音楽が融合し、まさにライダー達のテンションをヒートアップする最高のコラボレーション動画となっている。

DVD & Blu-ray『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』

2025.5.14 Release

DVD / 4,950円(税込)

Blu-ray / 6,050円(税込)



特設サイト:https://heysmith.ponycanyon.co.jp/document_film

予約受付中:https://lnk.to/heysmith_DocumentFilm_ne



【法人別先着予約購入特典】

・タワーレコード:オリジナルクリアファイル

・Amazon.co.jp:L判ビジュアルシート

・楽天ブックス:オリジナルスマホリボン

<WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR>

4月2日(水) 新宿ACB

OPEN18:00/START18:30

w/SHADOWS



4月4日(金) 渋谷Spotify O-EAST

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS



4月6日(日) 名古屋PORTBASE

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS



4月7日(月) GORILLA HALL OSAKA

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS



4月11日(金) 新潟LOTS

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



4月13日(日) 金沢EIGHT HALL

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



4月15日(火) 浜松窓枠

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS



4月17日(木) 岡山YEBISU YA PRO

OPEN18:00/START18:30

w/GUMX



4月18日(金) 山口RISING HALL

OPEN17:30/START18:30

w/GUMX



4月23日(水) 横浜BAY HALL

OPEN17:30/START18:30

w/山嵐



4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24

OPEN16:00/START17:00

w/GUMX



5月8日(木) 滋賀U☆STONE

OPEN18:00/START18:30

w/SHADOWS



5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



5月11日(火) 熊本B.9 V1

OPEN17:00/START18:00

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



5月14日(水) 神戸VARIT.

OPEN18:00/START18:30

w/Dizzy Sunfist



5月16日(金) 松山WstudioRED

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist



5月19日(月) 心斎橋BIGCAT

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’

OPEN17:30/START18:30

w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)



5月23日(金) 仙台Rensa

OPEN17:30/START18:30

w/SHADOWS、Dizzy Sunfist



チケット:全自由 前売り 4,500円 (ドリンク代)

https://hey-smith.com/wtcbtour/

<HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>

日時:2025年10月25日(土)・26日(日)

会場:大阪・泉大津フェニックス

時間:OPEN9:00 / START10:30

チケット:各1日券: 9,600円 / 2日通し 券: 18,000円



HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト

https://haziketemazare.com/2025/

関連リンク

◆HEY-SMITH オフィシャルサイト

◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル

◆HEY-SMITH オフィシャルX

◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram

◆<HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025>特設サイト

HEY-SMITHは現在、全国ツアー<WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR>を開催中。さらに、バンド史上初となるドキュメント映像作品「HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-」を5月14日に発売する。