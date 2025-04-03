HEY-SMITH、世界最高峰のスノーボードコンテスト『MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2025』タイアップソングに
HEY-SMITHの楽曲「Be The One」が、『MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2025』のタイアップソングに決定した。
『MURASAKI AIR MIX STYLE BATTLES 2025』は、2025年3月7日〜9日に星野リゾート ネコマ マウンテンにて開催された国内外トップライダーが集結した世界最高峰のスノーボードコンテスト。
同大会のハイライトムービーのタイアップソングに、「Be The One」が起用された。スノーボードの激しさと音楽が融合し、まさにライダー達のテンションをヒートアップする最高のコラボレーション動画となっている。
DVD & Blu-ray『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』
DVD / 4,950円(税込)
Blu-ray / 6,050円(税込)
特設サイト：https://heysmith.ponycanyon.co.jp/document_film
予約受付中：https://lnk.to/heysmith_DocumentFilm_ne
【法人別先着予約購入特典】
・タワーレコード：オリジナルクリアファイル
・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート
・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン
・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ
＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
4月4日(金) 渋谷Spotify O-EAST
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
4月6日(日) 名古屋PORTBASE
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS
4月7日(月) GORILLA HALL OSAKA
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
4月11日(金) 新潟LOTS
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
4月13日(日) 金沢EIGHT HALL
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
4月15日(火) 浜松窓枠
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS
4月17日(木) 岡山YEBISU YA PRO
OPEN18:00/START18:30
w/GUMX
4月18日(金) 山口RISING HALL
OPEN17:30/START18:30
w/GUMX
4月23日(水) 横浜BAY HALL
OPEN17:30/START18:30
w/山嵐
4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24
OPEN16:00/START17:00
w/GUMX
5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
チケット：全自由 前売り 4,500円 (ドリンク代)
https://hey-smith.com/wtcbtour/
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
チケット：各1日券: 9,600円 / 2日通し 券: 18,000円
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト
https://haziketemazare.com/2025/
関連リンク
◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル
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◆＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞特設サイト