¶²Îµ³Ø²Ê¤Ê¤É3³Ø²Ê¤ò¿·Àß¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÇÆþ³Ø¼°¡¡¿·ÆþÀ¸¡Ö¶²Îµ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÂç¹¥¤¡×
²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¡¡¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶è¤¤¤º¤ßÄ®
¡¡²¬»³»Ô¤Ê¤É¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿·ÆþÀ¸ÂåÉ½¡¿Ê¡»³²íÌé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢4Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤â¹ç¤ï¤»¤Æ1838¿Í¤¬Æþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ³Ø¼°¤Ç¡¢Ê¿ÌîÇîÇ·³ØÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ñ¼Á¡¢Ç½ÎÏ¤òËá¤¡¢¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¡¦¿Í´ÖÎÏ¡¦¼Ò²ñ¿Í´ðÁÃÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿·ÆþÀ¸¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡Ö¶²Îµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë³Ø²Ê¤Ê¤É¡¢3¤Ä¤Î³Ø²Ê¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶²Îµ³Ø²Ê¤Î¿·ÆþÀ¸¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤¬ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ï¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤È¤«³ÑÎµÎà¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÑÎµÎà¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¶²Îµ³Ø²Ê¤Î¿·ÆþÀ¸¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸ÅÀ¸Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¸ÅÀ¸Êª¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¿·¼ï¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¤¡×