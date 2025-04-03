¥È¥é¥ó¥×ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¡ÖWTO¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¡×¡Ö´ØÀÇÀïÁè¤Ë¾¡¼Ô¤Ê¤·¡×¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤¬ÈãÈ½
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢34%¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖWTO¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº«ÊóÆ»´±
¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤¬ÂÐÅù¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¡¢WTO¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿³ÑÅªËÇ°×ÂÎÀ©¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¼«¤é¤ÎÀµÅö¤ÊÍø±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤êÈ´¤¯¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡¦´ØÀÇÀïÁè¤Ë¾¡¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸í¤Ã¤¿¼êË¡¤òÀ§Àµ¤·¡¢ËÇ°×¾å¤Î°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾²ÃÈË¼,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî