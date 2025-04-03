¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ê¿Ìî¤¬ºÇÇ¯Ä¹250S¡¡41ºÐ0¥«·î¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¿Ìî²Â¼÷Åê¼ê¤¬3Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ2²óÀï¤Çº£µ¨½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î¥×¥íÌîµåÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡41ºÐ0¥«·î¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡á¸½DeNA¡Ë¤Î37ºÐ1¥«·î¤ò¾å²ó¤ëºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¡£699»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î658»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ÆºÇ¤âÃÙ¤¤¡£½é¥»¡¼¥Ö¤Ï2010Ç¯7·î28Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡£¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ï¹âÄÅ¿Ã¸ã¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï3¡½2¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç8¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯10·î¤ËÆüÊÆÄÌ»»¤Ç250¥»¡¼¥Ö¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£