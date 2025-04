◆レア、SECRET NUMBER脱退

◆発表全文

SECRET NUMBERは 韓国 の6人組ガールズグループ。2020年5月19日に1stシングルアルバム『Who Dis?』をリリースし、 韓国 でデビューを果たした。2023年4月5日にはデジタルシングル『LIKE IT LIKE IT』で日本デビュー。2023年8月24日に7thシングルアルバム『STARLIGHT』以降、リリースが途絶えていた。レアは1995年8月12日生まれ。唯一の日本人メンバーであり、2017〜2018年にかけて放送されたオーディション番組「MIX NINE 」には小川美月として参加していた。(modelpress編集部)こんにちは、VINEエンターテインメントです。いつもSECRET NUMBERに関心と愛を送ってくださるファンの皆さんに感謝しています。これまでSECRET NUMBERのメンバーとして輝かしい才能を発揮してくれたレアの専属契約期間が2025年4月2日付で満了しました。まず、ファンのために一生懸命活動してくれたレアに感謝の言葉を伝えます。SECRET NUMBERの活動は終わりますが、これからも輝くレアの将来を心から応援します。ファンの皆さんも相変わらずの励ましと応援をお願いします。あわせて、SECRET NUMBERの今後の活動に関するご案内を申し上げます。当社はSECRET NUMBERのメンバーと今後のグループおよび個人活動、契約延長について長年の議論を経て、グループや個人の活動が遅れることになりました。今後SECRET NUMBERは新しい姿で準備してファンの皆さんにお見せできるよう最善を尽くすので、これからもたくさんの応援と愛をお願いします。ありがとうございます。https://twitter.com/modelpress/status/1907614029117534315【Not Sponsored 記事】