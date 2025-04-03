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2016¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¥¨¥Þ¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë
2019¡¡À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢3Âç¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÀºÌ©¤Ê3D¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®
2025¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø¤Ë