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¡ÖEgg salmon marinade¡Ê¥¨¥Ã¥°¥µ¡¼¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¡Ë¡×
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¡ÖMushroom cream sauce steak¡Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥­¡Ë¡×
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¡ÖBraised pork paccheri¡ÊÆÚÆù¥Ñ¥Ã¥Á¥§¥ê¡Ë¡×
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¡ÖApples simmered in red wine¡Ê¥ê¥ó¥´¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¡Ë¡×
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¡Ödog food¡ÁSteak pilaf¡Ê¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¡Á¥¹¥Æ¡¼¥­¥Ô¥é¥Õ¡Ë¡×
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