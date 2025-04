¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡Û¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëKAVU¤ÎAlder Lake Tote¤ò¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¡£

社名でもあるKAVU(カブー)は、Klear Above Visibility Unlimitedの頭文字をとったもので航空用語のCAVU(Clear Above Visibility Unlimited:限りなく視界良好)の最初の頭文字をもじったものです。日々の生活の中における様々な事、それは生き方、感覚、ライフスタイル、楽しい時間、良き友達、一生懸命働く事、一生懸命遊ぶ事、陽気さ、疲労さ、精神的な事、物質的な事・・・・そして終わって欲しくない有意義な一日・・・それらを総じたもの、それがKAVUなのです。KAVUは、そうしたものを企業理念とし、現代の忙しくかつ人生を楽しく生きて行きたい全ての人々にアウトドア・ライフスタイルの提案をしているアウトドアウェアブランドです。このたび4月5日(土)より、ロンハーマン各店およびRHC ロンハーマン各店ならびにオンラインストアにて、KAVU for Ron Hermanとして特別なトートバッグを発売いたします。※オンラインストアは同日正午より発売KAVU for Ron Herman Alder Lake Tote Price:\12,100今回の別注はKAVUの本国企画を継続しているアイテムの中から「Alder Lake Tote」をピックアップし、全体の形はインラインのまま、KAVUネームが付く位置にRH CALIFORNIA のネームを付けています。通常は中央に位置するKAVUの定番であるチロリアンテープを両サイドのポケット部分に変更し、テープ部分にKAVUネームを装備。ボディに合わせるテープはKAVUが保有するテープ柄からセレクトし、3パターンともインラインの組み合わせとは異なる仕様となっています。アイテムのバランスは極力変えず、よりシンプルで日常使いしやすいトートバッグに仕上がりました。軽量で速乾性のある丈夫なメッシュ素材は、砂をはじいて車や家の中が砂だらけになるのを防止。バスタオルから本、ビーチサンダルまでたっぷりと入る十分な収納力と使い勝手の良さで、レジャーシーンをさらに快適な時間にしてくれます。■Alder Lake Totecolor : aqua / black / beigesize : H38.1cm×W41.9cm×D21.6cm(40L)price : \12,100発売店舗:ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、京都店、仙台店 / RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、豊洲店、七里ヶ浜店、横浜店、川崎店、名古屋店、熊本店、オンラインストアronherman.jp