¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¡×¡È¥Õ¥°¤Î´ÎÂ¡¡ÉµÒ¤¬»ý¤Áµ¢¤ë
¡¡ÆÇ¤¬¤¢¤ë¡È¥Õ¥°¤Î´ÎÂ¡¡É¤òÁ¯µûÅ¹¤«¤éµÒ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÁ¯µûÅ¹¡ÖÀÐÀî¾¦Å¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÉô¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿µÒ¤«¤é¡Öµû¤Î´ÎÂ¡¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¥Õ¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊÝ·ò½ê¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥°¤ò´Þ¤àµû¤Î´ÎÂ¡¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÂÞ¤¬µÒ¤¬»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¿©¤Ù¤º¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤ÎÁ¯µûÅ¹¡ÖÀÐÀî¾¦Å¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÉô¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿µÒ¤«¤é¡Öµû¤Î´ÎÂ¡¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤¬¥Õ¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊÝ·ò½ê¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥°¤ò´Þ¤àµû¤Î´ÎÂ¡¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÂÞ¤¬µÒ¤¬»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¿©¤Ù¤º¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£