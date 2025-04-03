1600±ß¤¬¥¿¥À¤Ë¡ª¡©ÆÃÊÌÅ¸¡ÖLOVE¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛÃæ¡£¡Ú4·î8Æü¤Þ¤Ç¡Û
2025Ç¯4·î16Æü¤«¤é6·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥¢¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖLOVE¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¨¡»ä¤òÃå¤¬¤¨¤ë¤È¤¡×¡£
4·î3Æü¸½ºß¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçÎÓºâÃÄ¤Ï¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1600±ß¤¬¥¿¥À¤Ë¡ª¡©
¡ÖLOVE¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¨¡»ä¤òÃå¤¬¤¨¤ë¤È¤¡×¤Ï¡¢µþÅÔÉþ¾þÊ¸²½¸¦µæºâÃÄ¡ÊKCI)¤¬½êÂ¢¤¹¤ë 18 À¤µª¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î°áÁõ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£
´Õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·ã¤·¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1600±ß¡Ë¤¬¡¢º£¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ï¡¢ÂçÎÓºâÃÄ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é»áÌ¾¤ä½»½ê¤Ê¤É8¤Ä¤Î¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï4·î8Æü¤Þ¤Ç¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4·î14ÆüÃæ¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë