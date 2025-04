JR西日本(西日本旅客鉄道)はサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「ハローキティ新幹線」の新グッズを4月4日(金)から順次発売する。



4月13日(日)に開幕する大阪・関西万博に向けて「せっかく万博に来たなら」をキーワードに「プラスワン」の旅や買い物を提案する企画の一環。

「ハローキティ新幹線 ラバーマグネット」3種 (1) Ribbon、(2) Hello、(3) Shinkansen 各990円 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655566

ピンクのリボンがモチーフの500系新幹線と制服を着たハローキティがデザインされた「ラバーマグネット」(各990円)は、表面がぷっくりしたラバー素材のマグネットで、3種類のデザインがお目見えする。

メタリックに光るA4サイズの「クリアファイル」(3種類 各660円)は、制服を着た色んなポーズのハローキティが登場するほか、地域限定のハローキティが描かれたデザインは、ハローキティ新幹線1号車の「HELLO!PLAZA」(小倉〜新大阪間で6月3日までオープン)のみで販売される。

「ハローキティ新幹線 クリアファイル」3種 (1)地域 ハローキティ、(2)ストライプ、(3)ハロー 各660円 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655566

4月10日(木)からは、「メタルキーホルダー」(2種 1320円)が販売される。チャーム部分はハート型で、2種類のデザインが登場する。

「ハローキティ新幹線 メタルキーホルダー」2種 (1)Hello、(2)Shinkansen 各1320円 4月10日(木)から販売 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655566

「ハローキティ新幹線」の新グッズは、4月4日(金)から順次発売される。



販売は、ハローキティ新幹線1号車 HELLO!PLAZA、ジェイアール西日本ファッショングッズ 一部直営店舗、京都鉄道博物館ミュージアムショップ、ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」、JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、トレインボックス WESTERモール店など。



価格は税込み。販売箇所によって価格が異なる場合がある。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655566