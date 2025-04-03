¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¡ÖÍý²òÉÔÇ½¤À¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤¬¥³¥á´ØÀÇ700¡ó¡×È¯¸À¤Ë
¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¡ÖÍý²òÉÔÇ½¤À¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡ÖÆüËÜ¤¬¥³¥á´ØÀÇ700¡ó¡×È¯¸À¤Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÆüËÜ¤¬¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾Æ£ÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï¡ÖÍý²òÉÔÇ½¤À¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Çµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£ÇÀÎÓ¿å»ºÁê¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¼Â¼Á46¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ´¤¯º¬µò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£·×»»¼°¤ä»»½Ð´ð½à¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö700¡Ê¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÀÍýÅª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²òÉÔÇ½¤À¤È¡×