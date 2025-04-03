²¬ÅÄ·ë¼Â¤¬·ëº§È¯É½¡¡¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡ÖÈà¤È¶¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¡×Éã¤Ï²¬ÅÄ·½±¦
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ·ë¼Â¡Ê24¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®¤Î½ñÌÌ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öºù¤¬Èþ¤·¤¯ºé¤¡¢½ÕÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤µ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÊý¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¤Æñ¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âËþ³«¤Îºù¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢»ä¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë4·î15Æü¤Ë³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤ËÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Î¼ê½ñ¤¤ËÌ©¤«¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡2025Ç¯4·î3Æü¡¡²¬ÅÄ·ë¼Â¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
²¬ÅÄ¤ÎÉã¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡£Êì¤Ï¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÅèÍ´²Â¡¢·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄÎ´Ç·²ð¡£