¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¼èºà¸½¾ì¡ÛÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¡¡ÖTAVO¡Ê¥¿¥Ü¡Ë¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á¥Ú¥Ã¥È¤¬¼ÖÆâ¤Ç°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡Á
ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Î°¦¸¤¡¦¤â¤Ê¤«¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥Á¿²¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¶Ä¸þ¤±¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥É¥ê¥Õ¥ÈÂÐºö¡¡¤ï¤º¤«1Æü¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤ë
°¦¸¤¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ëºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬°ì¿Í¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤«¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ½õ¼êÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ºÂÀÊ¤Î²¼¡Ê¤ËÃÖ¤¯¡Ë¤«¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È±¿Å¾¤¬¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Î»þ¤â¡¢²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤é¡Ä¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¿¤«¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌðÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¡¢¥É¥Ã¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°¦¸¤¤âÅÐ¾ì¡£ÌðÅÄ¤Ï¸¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡Á¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿