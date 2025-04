◇バレーボール ノヴァーラ3-0アルバ・ブラジ(日本時間2日)

イタリアリーグ・ノヴァーラに所属するバレーボール日本代表の石川真佑選手。欧州バレーボール連盟(CEV)が開催するヨーロッパクラブチームの大会、CEVカップで優勝したことについて自身のSNSで喜びのコメントをしました。

決勝第1戦を3-1で勝利していたノヴァーラは、第2戦も圧倒的な力を見せストレート勝利。石川選手はサービスエース2本を含む、7得点の活躍となりました。

自身がトロフィーを掲げる写真やチームメートと歓喜する様子を投稿したインスタグラムに「これまであと少しのところで悔しい思いばかりしてきたので優勝したこの喜びを味わえてとても嬉しいです」とコメント。

この投稿に、パリ五輪で石川選手と共に戦った主将・古賀紗理那さんも反応。「おめでとう〜‼すごい‼」と祝福のコメントをしました。

▽以下石川真佑選手コメント全文

プロとしてイタリアに来て初めてのタイトルを取ることができました

そしてこのチームでタイトルを取ることができてとても嬉しく思いますこれまであと少しのところで悔しい思いばかりしてきたので優勝したこの喜びを味わえてとても嬉しいです

負けた時の悔しさ、勝った時の嬉しさ、たくさん経験をしていることがわたしの成長に繋がっていると改めて感じました。だからこそもっと上を目指して強くなる!うまくなる!

プレーオフも頑張ります

I’m proud of this team!! Let’s do our best in the playoffs too