¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¡È¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡É¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹³«Ëë8Ï¢¾¡¡ª
3Æü¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤È¤Ê¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡£
MVP¤òµÇ°¤·¤¿¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤òµá¤á¡¢»î¹ç³«»Ï10»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤«¤éÊÂ¤Ö¤Ä¤ï¤â¤Î¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
³«Ëë8Ï¢¾¡¤Ø¡¢¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Î¼çÌò¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éMVP¥³¡¼¥ë¤âµ¯¤³¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤ÎÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡ª
¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤¬Áá¤¯¤âº£¥·¡¼¥º¥ó4¹æ¤È¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤â¥¨¥É¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎÏÓ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£
´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¡£
2»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤â¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ö¤È¤¯¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¡£
5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËÏ¢¾¡µÏ¿¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿8²ó¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡£
5-5¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ª²ó¡¢¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ÎÃË¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¡¢½éµå¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£
5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂè3¹æ¤Ï·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçµÕÅ¾¤·¡¢³«Ëë8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡§
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤®¤¬ËÜÅö¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ³µ¯¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤Ë¸Â¤é¤º¸åÈ¾¤ÎµÕÅ¾¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼¡¤ÎÆü¡¢¼¡¤ÎÆü¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£