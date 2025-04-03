¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×Â³ÊÔ¤Ç¡ÖÃËÀ¤ÎÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò²Ã·â¤µ¤ì¡¢º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ê54¡Ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡¶§°ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¡Ê¥ê¥å¡¦¥¹¥ó¥ï¥ó´ÆÆÄ¡¢11Æü¸ø³«¡ËÍèÆüµ¼Ô²ñ¸«¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£ºî¤«¤é»²²Ã¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡ÖÃËÀ¤ÎÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò²Ã·â¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡£º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡¶§°ÈÈºáÁÜººÈÉ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤¦²Ë¤â¤Ê¤¯ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÈÈºá¤ÈÀï¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¥½¡¦¥É¥Á¥ç¥ë¤ò±é¤¸¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿15Ç¯¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¤Ø¥¤¥ó¤Ï¡¢¿·¿Í·º»ö¥Ñ¥¯¡¦¥½¥Ì¤ò±é¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï¸ø³«¤«¤é5½µÏ¢Â³1°Ì¤Ç¡¢Æ°°÷¤Ï750Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬±é¤¸¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥Ì¤¬¡¢¥½¡¦¥É¥Á¥ç¥ë·º»ö¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò²Ã·â¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÁ´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤È¤Îp¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬¶¦±é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÇï¼ê¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£Á´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¤°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÉéÃ´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë±éµ»¤Ë¡¢»ä¤ÏÇï¼ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£