ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£´¡ó¤Ë¾å¾º¡¢¥È¥é¥ó¥×Áê¸ß´ØÀÇ¤Ç¶ÛÄ¥´¶°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡13.98¡¡11.41¡¡14.16¡¡9.30
1MO¡¡11.80¡¡8.70¡¡12.42¡¡7.53
3MO¡¡10.98¡¡8.12¡¡11.36¡¡7.58
6MO¡¡10.60¡¡7.88¡¡10.97¡¡7.65
9MO¡¡10.30¡¡7.71¡¡10.66¡¡7.70
1YR¡¡10.13¡¡7.66¡¡10.55¡¡7.79
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.13¡¡11.39¡¡10.11
1MO¡¡11.83¡¡9.41¡¡7.76
3MO¡¡11.31¡¡9.47¡¡7.57
6MO¡¡11.07¡¡9.59¡¡7.49
9MO¡¡10.86¡¡9.65¡¡7.42
1YR¡¡10.81¡¡9.72¡¡7.49
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡11.80¡¡8.70¡¡12.42¡¡7.53
3MO¡¡10.98¡¡8.12¡¡11.36¡¡7.58
6MO¡¡10.60¡¡7.88¡¡10.97¡¡7.65
9MO¡¡10.30¡¡7.71¡¡10.66¡¡7.70
1YR¡¡10.13¡¡7.66¡¡10.55¡¡7.79
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.13¡¡11.39¡¡10.11
1MO¡¡11.83¡¡9.41¡¡7.76
3MO¡¡11.31¡¡9.47¡¡7.57
6MO¡¡11.07¡¡9.59¡¡7.49
9MO¡¡10.86¡¡9.65¡¡7.42
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