ÄÂ¾å¤²Î¨¡¢Ãæ¾®5¡óÂæ¤Ë²óÉü¡¡Ï¢¹ç3²óÌÜ½¸·×¡¢Á´ÂÎ5.42¡ó
¡¡Ï¢¹ç¤Ï3Æü¡¢º£½ÕÆ®¤Ç¤Î»±²¼Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÄÂ¾å¤²Í×µá¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3²óÌÜ¤Î½¸·×·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ·î³Û1Ëü7358±ß¤Ç¡¢ÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï5.42¡ó¤À¤Ã¤¿¡£3·î21Æü¸øÉ½¤Î2²óÌÜ¤Ç5¡óÂæ¤ò³ä¤Ã¤¿Ãæ¾®Ï«ÁÈ¤¬1Ëü3360±ß¤Ç¡¢5.00¡ó¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î1Æü»þÅÀ¤Î·×2485Ï«ÁÈ¤Î²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£3·î14Æü¸øÉ½¤Î1²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ5.46¡ó¡¢2²óÌÜ¤Ï5.40¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó½¸·×¤ÇÁÈ¹ç°÷300¿ÍÌ¤Ëþ¤ÎÃæ¾®¤Ï1441Ï«ÁÈ¡£1²óÌÜ5.09¡ó¡¢2²óÌÜ4.92¡ó¤Ç¡¢ºÇ½ª½¸·×¤Þ¤Ç5¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£