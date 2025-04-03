¡Ö¥¬¥ÁÅí¸»¶¿¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸?¡×¤È¤¢¤ë²Ö±à¤òÂª¤¨¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë°ìËç¤ËÂç´¶Æ°¤ÎÀ¼Â³½Ð!
¡Ö²Ö±à¡×¤È¤¤¤¦¤ÈµÖ°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿²ÖÈª¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºßX¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê²Ö±à¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤Î²Ö±à¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä
(@Photo_Scarlet¤è¤ê°úÍÑ)
(@Photo_Scarlet¤è¤ê°úÍÑ)
¥Ý¥¹¥È¤Î¼ç¤Ï¼ñÌ£¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo(@Photo_Scarlet)¡×¤µ¤ó¡£¡Ö»°½Å¸©¤Î²Ö±à¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¹¡¢¤¹¤´¤¤!! °ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¿§ºÌ¤È¿åÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¼Â¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯²Ö¡¹¤¬¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Ú±à¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö±à¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢1.7Ëü·ï¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢17Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(4·î2Æü»þÅÀ)¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë³Ú±à¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸? ¤Ã¤Æ»×¤¦Äø¤ÎÈþ¤·¤µ!¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤! Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¬¥ÁÅí¸»¶¿¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°²è¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ÏiPhone¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡
¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä!
¡¡
°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹🙌✨️¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä¡ª°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹🥰✨️ pic.twitter.com/F1FZGoXbx3- ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo (@Photo_Scarlet) March 23, 2025
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Â¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¥Ù¥´¥Ë¥¢¤Î²Ö¤ÎÎ®¤ì¤Æ¤¤¿°ÌÃÖ¤ä¿åÌÌ¤ò¹¤¯²è³Ñ¤Ë¼ý¤á¤¿»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼Ì¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±àÆâ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤´´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«?
¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥ì¥¿¥Ã¥Á¤¢¤ê¤¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ëç¤Ë¿´¤«¤é´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·»°½Å¸©¤ËË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÀ¸¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹🙌✨️¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä¡ª°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹🥰✨️ pic.twitter.com/F1FZGoXbx3- ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo (@Photo_Scarlet) March 23, 2025
»°½Å¸©¤Î²Ö±à¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä
(@Photo_Scarlet¤è¤ê°úÍÑ)
(@Photo_Scarlet¤è¤ê°úÍÑ)
¥Ý¥¹¥È¤Î¼ç¤Ï¼ñÌ£¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo(@Photo_Scarlet)¡×¤µ¤ó¡£¡Ö»°½Å¸©¤Î²Ö±à¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢1.7Ëü·ï¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢17Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(4·î2Æü»þÅÀ)¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë³Ú±à¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸? ¤Ã¤Æ»×¤¦Äø¤ÎÈþ¤·¤µ!¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤! Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¬¥ÁÅí¸»¶¿¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼ç¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ°²è¤â¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤ÏiPhone¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡
¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä!
¡¡
°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹🙌✨️¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä¡ª°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹🥰✨️ pic.twitter.com/F1FZGoXbx3- ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo (@Photo_Scarlet) March 23, 2025
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Â¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¥Ù¥´¥Ë¥¢¤Î²Ö¤ÎÎ®¤ì¤Æ¤¤¿°ÌÃÖ¤ä¿åÌÌ¤ò¹¤¯²è³Ñ¤Ë¼ý¤á¤¿»ö¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼Ì¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ö¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±àÆâ¤ÏÀÅ¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤´´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«?
¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥ì¥¿¥Ã¥Á¤¢¤ê¤¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ì½ê¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤1Ëç¤Ë¿´¤«¤é´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·»°½Å¸©¤ËË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÀ¸¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö
300RP1,800♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹🙌✨️¤³¤Á¤é»°½Å¸©¤Î¡Ø¤Ê¤Ð¤Ê¤ÎÎ¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿²Ö±à¤Ç¤¹¡Ä¡ª°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«º¢¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤¼¤Ò1ÅÙÀ¸¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹🥰✨️ pic.twitter.com/F1FZGoXbx3- ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È@Photo (@Photo_Scarlet) March 23, 2025