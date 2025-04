【VSR-ONE ゴールドエディション】 4月18日 発売 価格:40,480円

東京マルイは、ボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE ゴールドエディション」を4月18日に発売する。価格は40,480円。

本商品は、同社のボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE」シリーズの新色。「VSR-ONE」シリーズは、信頼性の高いVSR-10のメカをベースにM-LOKレイルシステムやQDホールを採用したシャーシ、オープンサイト付きのマウントレイルなどを取り付けることで拡張性を高めたモデル。大型ボルトハンドルやM4タイプのピストルグリップなど各部も近代化されている。

今回展開される「ゴールドエディション」は、マズル部やボルト、トリガー、ストックなど、各所にゴールドのパーツが採用されており、ブラックのボディとのコントラストを楽しめる。

「VSR-ONE ゴールドエディション」詳細

価格:40,480円 全長:614mm/800mm(ストック伸長時) 銃身長:200mm 重量:2,100g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発

