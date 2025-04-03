ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¢¤êÉÔËÜ°Õ¡× ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Ë24%¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁêÃÌÁë¸ý¡×Àß¤±¤ë¤Ê¤É»Ù±ç¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÈÆ±¤¸¿å½à¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï24¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«Ä¾¤·¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ¼ÃÖ¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¼«¿È¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¯í´í°¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¢§Á´¹ñ¤Ë¤ª¤è¤½1000¤«½ê¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¢§¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ä´ØÏ¢¹©¾ì¤ËÉûÂç¿Ã¤é¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¹ñÆâ»º¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯´Ø·¸³ÕÎ½¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£