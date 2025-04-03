¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È´ÑµÒ¤Î°ì¸À¡É¤ÇÊ³µ¯¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤éHRÂÇ¤Æ¤è¡Ä¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¡Û
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÌ²¤¿¤²¤Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ä¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬Ì£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤àÉÔ±¿¤Ç5¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤Æ8²ó¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏÂè4ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¡£9²ó°ì»à¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È½éµå¤òÃ¡¤¤¤ÆµÕÊý¸þ¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç´¤ê¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë´Å¤¤µå¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸
¡½¡½·è¾¡ÃÆ¤òÂÇ¤Æ¤¿¿´¶
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç´¤ê¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÂÐºö¤Ï
¡ÖÆÃ¤Ë´Å¤¤µå¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤¤ç¤¦¤Ï¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤Áª¼êÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë8Ï¢¾¡¡£º£¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
¡ÖÀè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÂÇÀþ¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬»î¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÌ²¤¿¤²¤Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ä¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¤â
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬Ì£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤âÍí¤àÉÔ±¿¤Ç5¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤Æ8²ó¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤ÏÂè4ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¡£9²ó°ì»à¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È½éµå¤òÃ¡¤¤¤ÆµÕÊý¸þ¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç´¤ê¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸
¡½¡½·è¾¡ÃÆ¤òÂÇ¤Æ¤¿¿´¶
¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç´¤ê¤È¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¸å¤¤¤¤·Á¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÂÐºö¤Ï
¡ÖÆÃ¤Ë´Å¤¤µå¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¸å¤í¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¤¤ç¤¦¤Ï¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤Áª¼êÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë8Ï¢¾¡¡£º£¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï
¡ÖÀè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÂÇÀþ¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎµÕ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬»î¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£